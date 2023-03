F1 GP da Arábia Saudita: Fernando Alonso penalizado, perde pódio para George Russell | AutoSport

A festa do pódio de Fernando Alonso foi curta. O piloto espanhol estava a ser investigado pela paragem em que cumpriu os cinco segundos de penalização. Em causa estará o macaco traseiro que terá estado encostado ao carro, numa altura em que ninguém pode tocar no carro. As imagens mostram um aparente contacto com o monolugar e os comissários penalizaram o espanhol com dez segundos, o que promove George Russell ao terceiro lugar.