F1 GP Arábia Saudita: Siga a corrida aqui | AutoSport

Volta 13 – Charles Leclerc chega ao sexto lugar

Leclec passa Ocon e chegou ao sexgto lugar. Alonso diz que os pneus estão bons e podem contunuar

Volta 12 – Verstappen passa Hamilton

O #1 da Red Bull passou o o #44 da Mercedes sem dificuldades e tem agora à sua frente Charles Leclerc, que por sua vez “aperta” Esteban Ocon.

Volta 11 – Valtteri Bottas trocou de pneus

Bottas foi o primeiro a trocar de pneus e colocou os pneus duros, numa altura em que as equipas ponderavam evitar os pneus marcados a branco, esticando os pneus médios.

Volta 10 – Max Verstappen sobe ao nono lugar

O piloto da Red Bull passou Pierre Gasly pelo nono lugar e aponta agora a Lewis Hamilton, que parece ter poucos argumentos para segurar o Red Bull.

Volta 9 – Charles Leclerc passa Hamilton

Charles Leclerc subiu ao sétimo posto, passando por Lewis Hamilton com facilidade (o britânico queixava-se de pouca aderência com os pneus duros).

Volta 8 – Max Verstappen nos pontos

Verstappen passou Zhou Guanyu e alcançou o décimo lugar, com Pierre Gasly à sua frente.

Volta 7 – Leclerc ao ataque

Charles Leclec passou Pierre Gasly pelo oitavo lugar, e o monegasco aponta a Lewis Hamilton, que segue em sétimo.

Volta 4 – Sergio Pérez regressa à liderança

Pérez não quis perder muito tempo e passou Fernando Alonso. O top 3 era agora Pérez, Alonso, Russell, com Stroll e Sainz a completar o top 5. Verstappen já é 13º e Leclerc é 9º.

»»Volta 2 – Fernando Alonso penalizado

O espanhol foi penalizado com cinco segundos por estar incorretamente colocado na grelha, uma situação semelhante a Esteban Ocon na primeira corrida. O espanhol lidera a corrida. Lando Norris também teve de entrar na box para trocar a asa dianteira, tal como o seu colega de equipa.

Largada

Fernando Alonso largou melhor e assumiu a liderança da corrida. O espanhol ganhou alguma vantagem para Sérgio Pérez, com George Russell em terceiro e Lance Stroll em quarto, com Carlos Sainz em quinto. Oscar Piastri tem danos no seu carro. Charles Leclerc ganhou três posições, Max Verstappen ganhou duas, tal como Lando Norris. Oscar Piastri entrou no final da primeira volta para trocar a asa dianteira.

Escolhas de pneus para o arranque da corrida

Todos os pilotos largam com médios, menos Lewis Hamilton (duros), Charles Leclerc (macios), Lando Norris (macios) e Logan Sargeant (duros).

Red Bull a trabalhar no carro de Sergio Pérez

A Red Bull continua a trabalhar arduamente no carro de Pérez. Christian Horner disse que se trata de trabalho normal depois das verificações motivadas pela falha na transmissão de Sérgio Pérez.

Temperaturas:

Pista – 32.1ºC

Ar – 26ºC

Humidade – 58%

Pneus disponíveis para hoje:

Estratégias esperadas:

Grelha de partida:

Dados da pista:

Primeiro GP: 2021

Comprimento da pista: 6.174km

Nº de curvas: 27

Nº de voltas: 50

Distância de corrida: 308.45 km

Volta recorde: 1:30.734 Lewis Hamilton (2021)

Safety Car: 100% de aparições nas corridas anteriores

VSC: 100% de aparições nas corridas anteriores

Bandeiras vermelhas: 50% de aparições nas últimas corridas

Probabilidade de chuva: 0%