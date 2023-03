F1 GP Arábia Saudita, Oscar Piastri: “O contacto pareceu-me pequeno” | AutoSport

Oscar Piastri terminou a sua primeira corrida na F1. O piloto da McLaren não teve muita sorte na corrida, com um toque no arranque que motivou uma troca de asa dianteira, o que hipotecou a possibilidade de um bom resultado.

Piastri ficou surpreendido que o toque tenha resultado em danos na asa:

“Penso que foi apenas um incidente de primeira volta”, comentou Piastri. “O contacto pareceu-me realmente pequeno, por isso fiquei francamente surpreendido por ter danos. O resto da corrida penso que foi razoável”, disse ele. “Alguma boa experiência em aprender a utilizar a bateria no final com as ultrapassagens e coisas do género. Também é bom ver o final, mas é uma pena. Não tenho a certeza que o nosso ritmo tenha sido bom, de qualquer forma. Penso que fazer 49 voltas com os duros nunca vai ser ótimo para o seu ritmo de corrida, mas teremos de nos sentar e ver como foi”.