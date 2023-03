F1 GP Arábia Saudita, Fernando Alonso: “Estamos confiantes para amanhã” | AutoSport

Fernando Alonso continua a sorrir. O piloto da Aston Martin está a ter um excelente arranque de época, com boas prestações e um bom carro. Hoje conseguiu o terceiro lugar na qualificação, mas que será transformado no segundo lugar para a grelha de amanhã, com a penalização de Charles Leclerc.

Alonso não disfarçou a felicidade e acredita que a equipa pode conseguir mais um bom resultado amanhã:

“Tem sido um bom fim de semana para nós, a qualificação foi o nosso ponto fraco no Bahrein, mas hoje o carro teve uma boa performance, vamos ver o que conseguimos amanhã. O Charles tem uma penalização e por isso largamos da primeira linha, o que é fantástico. Estamos confiantes para amanhã. Os nossos stints longos ontem no TL2 foram afetados pelo trânsito, mas o carro pareceu muito forte. O ponto forte do carro são os stints longos de corrida e como gerimos os pneus. Vamos ter melhores domingos do que sábados, por isso começar da primeira linha sabe muito bem.”