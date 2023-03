F1, GP Arábia Saudita: Excelente corrida para a Red Bull | AutoSport

Quinta vitória de Sergio Pérez na F1, quarta em traçados citadinos. O mexicano dá-se bem com traçados mais exigentes e hoje tivemos mais uma prova disso. A largada foi má e perdeu o lugar para Fernando Alonso, o que foi o único mau momento do mexicano nesta corrida. Regressou à liderança e começou a cavar uma boa vantagem que manteve até ao fim. Ainda sentiu a ameaça de Max Verstappen, mas manteve a distância para o colega de equipa e conseguiu um grande resultado.

Max Verstappen voltou a fazer uma grande prova, com uma recuperação excelente. Em meia corrida já estava nos lugares do pódio e o Safety Car ajudou a tarefa do piloto neerlandês. Foi mais uma demonstração do poderio da Red Bull que chegou a rodar um segundo por volta mais rápido que toda a concorrência. Mais um passei para os Bull´s.