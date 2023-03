F1 GP Arábia Saudita, Charles Leclerc: “Red Bull está noutro planeta” | AutoSport

Charles Leclerc voltou a fazer o que podia na qualificação. Com a Ferrari a denotar dificuldades em encontrar ritmo neste fim de semana, Leclerc ainda conseguiu o segundo lugar. Mas com a penalização de dez lugares, o monegasco vai ter muito trabalho na corrida de amanhã:

“Tem sido um fim de semana difícil em termos de ritmo, mas estou muito feliz com a minha volta, dei tudo e foi no limite. Por outro lado, a Red Bull está noutro planeta e estamos com algumas dificuldades. Temos de continuar a trabalhar. Amanhã não vai ser fácil, tenho dez lugares de penalização. Começamos um pouco mais atrás, mas vamos focar-nos na corrida e tentar chegar aos primeiros lugares o mais rápido possível. O ritmo de corrida pareceu bom, mas é difícil ter certeza, pois os programas no TL2 são sempre muito diferentes de umas equipas para as outras. Vamos ver. Está um pouco melhor, mas não vai ser fácil, pois todos estão agora mais próximos em termos de ritmo de corrida.”