F1, Gerhard Berger: “Max Verstappen e Charles Leclerc são muito diferentes”

Gerhard Berger falou sobre as novas estrelas da F1. Max Verstappen e Charles Leclerc são o futuro da F1 mas a sua postura dentro e fora de pista são diferentes.

Berger falou das principais diferenças entre os dois, salientado no entanto o talento de ambos:

“Os dois são fundamentalmente diferentes. Verstappen é mais agressivo e imprevisível ”, disse ele à Auto Motor und Sport. “Está longe de ser politicamente correto, diz o que pensa e alto o suficiente para que todos possam ouvir. Ele guia da mesma maneira.”

“Leclerc dá a impressão de que ele é o piloto mais calmo e prudente. Eu vejo mais cálculo, mais política. Como eu disse, uma abordagem completamente diferente, mas no mesmo nível em termos de capacidade”.

Ambos têm um contrato de longa duração com as suas equipas pelo que esta rivalidade, que já vem do tempo dos karts, promete aquecer ainda mais, com o primeiro capítulo a ser já bastante interessante, como pudemos ver em algumas corridas de 2019, em especial na Áustria e Grã-Bretanha.