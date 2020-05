F1: George Russell espera que a Mercedes siga exemplos de Ferrari e Red Bull

George Russell é uma jovem esperança da Mercedes que espera em breve ter o seu lugar nos Flechas de Prata.

Russell entrou ao mesmo tempo que Alex Albon e Lando Norris, mas passou a época 2019 nos últimos lugares da tabela, numa Williams muito pouco competitiva. O jovem britânico espera que a Mercedes possa seguir os exemplos da Red Bull e da Ferrari, que apostaram num jovem talento.

Com tudo o que tem acontecido ao seu redor, Russell disse à SkySports: “Mercedes, não tem o seu programa júnior sem motivo, tal como a Red Bull e Ferrari. O objetivo é tentar desenvolver um piloto e levá-lo até o lugar principal. Obviamente, também tem muito a ver com o timing. Na Fórmula 1, existem apenas dois lugares por equipa, e na Mercedes, obviamente, temos Lewis e Valtteri e eles formaram uma ótima dupla nos últimos dois anos, vencendo os campeonatos. Então, há pessoas que questionam a necessidade de mudar.”

“Por outro lado, começamos a olhar para a Ferrari com o Carlos [Sainz] e Charles [Leclerc]. Provavelmente eles poderão estar lá pelos próximos quatro, cinco, seis anos com a mesma dupla, da mesma forma que o Danny [Ricciardo] e o Lando [Norris] na McLaren, e sem dúvida com o Alex [Albon] e o Max [Verstappen] na Red Bull. “

“Penso que para qualquer setor ou empresa, ter essa estabilidade é extremamente importante”, acrescentou Russell. “Olhando para o passado na Fórmula 1, com Ferrari, [Michael] Schumacher e [Rubens] Barrichello, essa estabilidade realmente ajuda, ou mesmo Lewis e Nico [Rosberg] na Mercedes, a estabilidade em toda a equipa, ajuda a impulsionar tudo junto. É ótimo ver essas equipas olhando para o futuro, e veremos o que vem a seguir”.

“Não é segredo que a minha carreira é gerida pela Mercedes”, disse Russell. “Eles ajudaram-me durante toda a minha carreira júnior e ajudaram-me a entrar na Fórmula 1. De momento, obviamente, estou contratado pela Williams, e esse é meu único foco. Tentar tirar o máximo proveito do meu tempo aqui, mas quero ser um campeão do mundo no futuro.”

“Estou em contato com a Mercedes toda semana,. É interessante ver todo o movimento no momento, e tenho certeza que ainda não acabou.”