F1, Gene Haas: “Acredito que aprendemos as lições”

Gene Haas, patrão da Haas F1 Team, olha com optimismo para a nova época que está prestes a começar.

Para o americano, este é tempo de recomeçar e de tentar voltar ao nível de 2018. O dono da equipa espera que as lições tenham sido aprendidas:

“Estou satisfeito em ver o carro voltar às cores mais familiares da Haas Automation, é certamente uma pintura com a qual as pessoas se identificam. Sinceramente, espero que o VF-20 nos faça regressar à forma que mostramos em 2018, quando terminamos em quinto no campeonato de construtores. 2019 foi uma época difícil de suportar. Passamos por um processo educacional, que chega a todas as equipas de Fórmula 1 a algum momento. Estou confiante de que aprendemos com essas lições e aplicamos esse conhecimento para tornar o VF-20 num carro competitivo”.

“É importante para mim estar de volta à luta e marcar pontos de forma consistente, certamente temos a capacidade e provamos como organização que podemos fazê-lo.”