F1, Franz Tost diz qual é a diferença entre Carlos Sainz e Charles Leclerc | AutoSport

No ano passado, Carlos Sainz entrou para a Ferrari e conseguiu terminar a época à frente de Charles Leclerc, numa temporada de estreia muito positiva para o piloto espanhol. As prestações dos pilotos foram equivalentes, mas Sainz levou a melhor na regularidade. Este ano, as diferenças de andamento são mais claras e Leclerc tem estado na frente deste duelo interno.

Não há dúvidas que Sainz é um excelente piloto e temos visto várias provas disso, mas Leclerc é um predestinado e, este ano, com um carro capaz de lutar por vitórias, testemunhamos grandes exibições do monegasco. Franz Tost consegue dizer qual a diferença entre Sainz e Leclerc em pista. Tost trabalhou com Sainz na Toro Rosso, conhece bem o espanhol e elogiou o seu ex-pupilo, mas não deixou de referir que considera Leclerc o mais rápido dos dois:

“O Carlos é talentoso e extremamente trabalhador”, disse Tost em F1 Insider. “Ele [Sainz] está muito bem na Ferrari e pode até ficar em pé de igualdade com o Leclerc, se tudo correr bem. Mas em termos de velocidade de base, Leclerc é dois décimos mais rápido”.