F1: FIA certifica combustível sustentável

Esta iniciativa sublinha a liderança da FIA na inovação sustentável, com o objetivo a longo prazo de tornar os combustíveis sustentáveis disponíveis para o mercado dos transportes em geral, reduzindo significativamente as emissões de gases com efeito de estufa em todo o mundo.

Para garantir o cumprimento das suas rigorosas normas de sustentabilidade, a FIA lançou o Sistema de Garantia de Combustível de Corrida Sustentável (SRFAS), em parceria com a Zemo Partnership. O esquema concentra-se na verificação da sustentabilidade da matéria-prima, composição do combustível e desempenho das emissões através de processos robustos de terceiros.

Na Fórmula 1, os combustíveis totalmente sustentáveis derivados de componentes sustentáveis avançados (ASC – advanced sustainable components) – provenientes de bio-resíduos, matérias-primas renováveis e resíduos urbanos – tornar-se-ão obrigatórios em 2026. Estes combustíveis são compatíveis com mais de mil milhões de motores de combustão interna em todo o mundo, realçando o seu potencial para uma utilização generalizada para além do desporto automóvel.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros