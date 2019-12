F1: Ferrari vai gastar mais em 2020

A Ferrari vai gastar mais na próxima época e vai fazer um forte investimento, já a pensar no futuro.

Com a entrada em vigor do tecto orçamental em 2021, que limitará os gastos das equipas a valor máximo de 175 milhões por ano, a Ferrari vai aproveitar a próxima época para fazer investimentos a pensar no futuro.

Em cima da mesa está o desenvolvimento de um novo simulador, tal como a McLaren irá fazer, além do investimento no carro de 2020, com uma filosofia completamente revista e uma maior aposta em encontrar mais apoio aerodinâmico, sem esquecer no investimento no carro de 2021 que irá começar a ser desenvolvido desde já.

A Ferrari passa por uma excelente fase a nível financeiro, com receitas consideradas recorde para a marca italiana e Louis Camilleri confirmou que os ganhos poderão ser canalizados para a F1.

“Somos uma empresa e o negócio de automóveis financia os negócios de Mattia [Binotto]”, disse ele. “Também estamos preparados para investir. E, felizmente, a indústria automobilística pode apoiar esses investimentos, não apenas em termos de pessoas, mas também em termos de infraestrutura. ”

Mattia Binotto confirmou que o orçamente será superior: “Sim, será significativamente mais caro. O orçamento que temos disponível é o necessário. Certamente, o número de projetos em paralelo é maior comparado com o passado. Todos nós começamos muito cedo [no carro de 2021]. Então, sim, haverá um orçamento extra significativo no próximo ano, não ao só ao nível de dinheiro, mas também ao nível dos recursos – pessoas extras serão necessárias para executar os programas. Acho que deve ser uma situação a ser gerida agora.”

Camilleri defendeu a necessidade de estabilidade na equipa para atingir o sucesso desejado:

“Precisamos de paciência, precisamos de estabilidade e serenidade. Se olharmos para trás na história da Fórmula 1 para as equipas de sucesso, seja a McLaren, a Ferrari nos bons velhos tempos, a Red Bull ou hoje a Mercedes, há um ponto em comum: havia muitas estabilidade dentro da equipa. Eles aprenderam a trabalhar juntos. Isso é algo em que estamos muito focados. Mattia gasta muito tempo a garantir que tenhamos uma equipa unida e coesa. ”