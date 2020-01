F1: Ferrari sem pressa de renovar com Vettel

Mattia Binotto revelou que a Ferrari não está com pressa de decidir o seu duo de pilotos para 2021. Depois de ter renovado contrato com Charles Leclerc pouco antes do Natal, até ao final de 2024, falta agora saber se Sebastian Vettel fica na Ferrari após 2020… ou não!

“Quando começámos a temporada (2019), tínhamos um novato e um piloto experiente, mas quando formos para a Austrália, este ano, não haverá piloto número 1”, confirmou o chefe da equipa, Mattia Binotto, que soube driblar a questão de Vettel não ter contrato para lá do fim deste ano:



“Eu não vejo que haja pressão. O Seb (Vettel) faz parte da Ferrari. Vamos trabalhar com ele para descobrir o que ele quer fazer no futuro, o que queremos fazer. Mas acreditamos que com Vettel e Leclerc temos a melhor dupla de pilotos do plantel. Temos tempo mais do que suficiente para negociar com o Seb sobre o futuro dele.”