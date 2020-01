F1: Ferrari preparada para competição”mais forte que nunca”

A época 2019 deu mais um triunfo à Mercedes, mas também mostrou que as principais concorrentes, Red Bull e Ferrari, se aproximaram. 2020 promete ser um excelente campeonato e a Ferrari está ciente do desafio.

Para Mattia Binotto, a competição será mais forte do que nunca e a Scuderia terá de trabalhar muito para conseguir ter o sucesso desejado:

“Na minha opinião, a competição nunca foi tão forte quanto é hoje”, disse ele à revista oficial da Ferrari. “Temos tudo o que precisamos para ter sucesso, mas não há garantias neste desporto. Temos que trabalhar ainda mais e usar nossa vantagem da grande marca e dos fãs para conseguir o título de volta em 2020. ”

A primeira época de Binotto não foi fácil e o potencial mostrado nos testes de inverno em Barcelona não se verificou durante a época. A Scuderia acumulou erros e a relação entre os pilotos teve altos e baixos. Algumas decisões valeram críticas, mas Binotto mantém-se confiante nas suas capacidades e na sua visão:

“Qualquer chefe de equipa faz isso [confia na sua abordagem] à sua maneira, mas com a minha formação como engenheiro, estou convencido de que a abordagem rigorosa funciona melhor. Por um lado, sabemos que os relacionamentos individuais com as pessoas são muito importantes e que precisamos cuidar disso, porque o aspecto humano de uma organização é fundamental para o seu sucesso. Por outro lado, a Fórmula 1 também é uma máquina complexa, onde não se trata apenas de fabricar um motor de 1000 cv, mas também de fazê-lo mais cedo, mais rápido e melhor que a concorrência”.