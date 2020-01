F1, Fernando Alonso: “Estou pronto para o regresso”

Fernando Alonso quer regressar à F1. Não há dúvida que o piloto espanhol quer regressar e tem deixado isso claro.

Para Alonso 2021 é uma nova oportunidade, um potencial começo do zero, depois de ter abandonado a competição em 2018. O bicampeão do mundo manteve-se sempre ligado ao grande circo através da McLaren e nunca escondeu a vontade de voltar às pistas de F1.

A ligação com a McLaren foi recentemente terminada, o que poderá abrir outras portas para Alonso que não esconde a ambição de regressar em grande:

“A minha história com a F1 ainda não terminou”, disse ele à revista F1 Racing. “2021 é uma boa oportunidade, sinto-me renovado e pronto agora. É algo que vou explorar. A Fórmula 1 é um assunto inacabado porque as pessoas pensam que merecia mais do que conquistei, especialmente nos últimos anos … No meu museu há armários com muitos troféus, mas nada recentemente e isso parece um um pouco estranho.”

Falando das possibilidades para o futuro, Alonso sabe que tem a fama de escolher as equipas nos piores momentos (Ferrari e Mclaren), e admite que é difícil ter certezas quanto a essa escolha:

“O único problema com as novas regras é que algumas equipas podem interpretá-las de maneira diferente”, diz ele. “Podemo-nos juntar a uma equipa que vence na atualidade, mas se eles cometerem um erro com os regulamentos, as pessoas dirão que eu tomei uma decisão errada de novo?”

Apesar de todas as indefinições, Alonso está certo que se regressar à F1, nas condições adequadas, pode vencer:

“Quando realizamos eventos como o Dakar, conhecemos pessoas diferentes com diferentes filosofias. Estarei pronto para voltar mais forte e, se tiver o pacote certo, vencerei”, diz ele. “Tenho tanta autoconfiança que sei que posso pegar em qualquer carro e, se tudo correr bem, devo ganhar. Pilotar é a única coisa na vida que sei que faço bem”.

No entanto, sua natureza “difícil” significa que ele queimou várias pontes ao longo dos anos e, apesar de seu talento incontestável, há equipes que nunca o empregariam, o que, a menos que o regulamento de 2021 realmente revise a hierarquia, torna difícil ver onde ele pode se encaixar.