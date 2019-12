F1: Esteban Ocon quer chegar aos pódios em 2020

Depois de um ano fora das pistas, Esteban Ocon apresenta o discurso ambicioso. O piloto francês quer lutar por pódios com a Renault.

Ocon foi contratado para a época 2020, ficando com o lugar que era de Nico Hulkenberg. Para Ocon, apesar de ciente do trabalho que há pela frente, os pódios são o objectivo para a próxima época:

“Há trabalho a ser feito, mas, acima de tudo, há uma sensação boa na equipa e os dois primeiros dias foram realmente cruciais. Eu pude ver as diferenças entre a Mercedes e a Renault e comecei a trabalhar nisso. As ambições da Renault [para 2020] serão melhores do que este ano. Este ano, claramente tivemos um desempenho abaixo do esperado. A equipa quer fazer muito melhor do que isso [quinto no campeonato]. Teremos que progredir a partir daí, desenvolver o carro, aproximar-nos das três grandes equipas, Mercedes, Ferrari e Red Bull. O meu objetivo pessoal será subir ao pódio durante o ano. Penso que, se conseguirmos isso, significa que demos um grande passo em frente.”