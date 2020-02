F1: É tempo de conhecer os novos carros

Este é um tempo de entusiasmo para os fãs de F1. É chegada finalmente a hora de conhecer os novos carros. Esta semana serão lançados seis das dez novas máquinas para a época 2020.

As equipas estão nos último preparativos antes da ida para Barcelona, onde testarão os novos monolugares. Há ainda muito trabalho pela frente, mas é tempo de revelar ao mundo os novos carros. Não se espera que as equipas mostrem tudo, nem que haja algum carro radicalmente diferente do ano passado. Com a manutenção dos regulamentos para este ano e com 2021 a chegar, 2020 é uma época de evolução e de aproveitar o bom trabalho feito até agora. Será assim pouco provável vermos conceitos diferentes dos que as equipas têm seguido até agora. As grandes novidades serão a apresentação da Alpha Tauri, que não é mais do que a Toro Rosso com um nome diferente, assim como a adição de patrocinadores, como no caso da Alfa Romeo que conta agora com o apoio da Orlen, graças à entrada de Robert Kubica.

A Haas antecipou-se e já mostrou imagens do seu novo carro no final da semana passada. Ferrari, Renault, McLaren, Red Bull, Alpha Tauri e Mercedes, irão mostrar os seus novos carros esta semana. Eis as datas :

Ferrari – 11 de fevereiro

Renault – 12 de fevereiro

Red Bull – 12 de fevereiro

McLaren – 13 de fevereiro

Alpha Tauri – 14 de fevereiro

Mercedes – 14 de fevereiro

Racing Point – 17 de fevereiro

Alfa Romeo – 19 de fevereiro

Haas – 19 de fevereiro

Williams – Apresentação do novo esquema de cores a 17 de fevereiro; apresentação do carro a 19 de fevereiro