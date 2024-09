F1 e LEGO anunciam parceria

O Grupo LEGO e a Fórmula 1 anunciaram hoje uma nova parceria plurianual para ligar mais fãs de construção LEGO® ao mundo da Fórmula 1, reunindo duas bases de fãs apaixonadas a nível global.

A parceria será lançada em 2025, com ativações nas fan zones nos Grandes Prémios e uma série de conteúdos envolventes nas plataformas digitais do Grupo LEGO para os fãs e famílias desfrutarem, uma vez que os dados mostram que, nos últimos anos, a F1 registou um enorme aumento no crescimento com os fãs mais jovens – com mais de quatro milhões de crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos a seguirem ativamente o desporto em toda a União Europeia e nos EUA, enquanto 40% dos seguidores no Instagram têm agora menos de 25 anos.

Um portfólio diversificado de novos produtos LEGO trará as equipas de Fórmula 1 recriadas em forma de peças LEGO para os fãs da modalidade e construtores LEGO, incluindo produtos LEGO® DUPLO® para crianças em idade pré-escolar e sets para crianças de todas as idades, adolescentes e adultos.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer do Grupo LEGO, afirma: “No Grupo LEGO, temos uma história orgulhosa de ter recriado muitos carros de F1 no passado, e acreditamos que esta nova parceria, através da brincadeira e da construção LEGO, ajudará a trazer o espetáculo deste desporto ainda mais perto de todos os fãs. Isso permitirá que celebrem a sua paixão pelo desporto de maneiras mais imersivas e emocionantes e fará o poder da criatividade e imaginação LEGO aumentar ainda mais a emoção da F1. Estamos ansiosos para revelar tudo o que esta parceria empolgante tem para oferecer aos fãs da Fórmula 1 e da LEGO, tanto em casa, quanto na pista.”

Emily Prazer, Diretora Comercial da Fórmula 1, disse: “O tijolo LEGO acendeu uma faísca de criatividade e paixão pela construção em milhões de crianças e adultos em todo o mundo. Através desta parceria, os fãs poderão recriar e reimaginar o mundo da Fórmula 1, peça a peça, conhecendo os detalhes da mecânica e tecnologia por trás do desporto através da brincadeira. Estamos ansiosos por trazer a emoção da Fórmula 1 para a rede apaixonada de construtores do Grupo LEGO e por dar aos nossos fãs outro meio para desfrutarem do desporto com os amigos e familiares.”

No tão esperado 75.º aniversário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA, o Grupo LEGO estará presente em corridas importantes ao longo do calendário de 2025, para trazer a brincadeira para o mundo da F1 como nunca antes visto.

Os fãs devem ficar atentos à parceria completa, incluindo produtos, experiências e conteúdo a sair das boxes a tempo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2025.