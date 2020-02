F1, Daniil Kvyat: “É impossível prever posições neste pelotão…”

A Scuderia AlphaTauri apresentou o seu monolugar para esta temporada ontem. A falar na apresentação, Daniil Kvyat mostra que apesar do sucesso de 2019 (com um pódio no Grande Prémio da Alemanha) ainda há muito trabalho a fazer, num segundo pelotão muito competitivo:

“Podemos sempre melhorar. Vamos continuar a trabalhar, eu como piloto estou sempre a tentar melhorar e conseguir as melhores posições para ajudar a equipa a ficar numa boa posição no campeonato. Não tenho objetivos específicos, mas quero melhorar.”

“É impossível prever posições neste pelotão. Estamos todos muito próximos, por isso, o que espero é um grande espetáculo em pista. Claro que queremos estar na frente, mas temos de estar bem em todas as corridas para que possamos fazer uma época como a de 2019.”

“Estou muito ansioso de ir a Zandvoort e ao Vietname. Corri na Holanda nas categorias juniores, como a Fórmula Renault 2.0. Já o Vietname, o layout parece muito interessante e sendo um circuito citadino, pode sempre haver surpresas.”