F1, Daniel Ricciardo: “No meio do pelotão tens de ser mais disciplinado…”

Daniel Ricciardo diz que a mudança para a Renault fez com que ele tivesse de se adaptar às batalhas existentes no meio do pelotão. O australiano disse que um carro menos competitivo, em comparação ao Red Bull, fê-lo evoluir e cometer menos erros ao volante.

“É muito fácil passar os limites e tentar chegar ao décimo extra. Mas, depois acabamos por perder um décimo. Ou seja, estás a tentar tirar o melhor do carro, mas tens de ser mais consciente e disciplinado no meio do pelotão. O carro é óbvio que não é tão bom como os da frente, por isso aprendi a ser mais sensível e a retirar mais dele. Aprendi mais ao estar no meio do pelotão e a cometer menos erros.”