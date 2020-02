F1: Daniel Ricciardo entusiasmado com novo colega de equipa

Daniel Ricciardo irá começar a sua segunda época com a Renault e esta entusiasmado com as novidades na estrutura francesa.

Uma das grandes novidades é a chegada de Esteban Ocon, que ficou com o lugar que era de Nico Hulkeberg. Para Ricciardo, a chegada e Ocon é positiva:

“Estou ansioso para trabalhar com Esteban – é sempre emocionante entrar numa temporada com um novo companheiro de equipa”, disse Ricciardo. “É uma chance de trabalhar com um novo piloto e desenvolver essa química juntos e, finalmente, esforçarmo-nos para sermos o melhor que pudermos.

“Acho que Esteban trará uma dinâmica positiva; ele é jovem e com fome de sucesso. Ele perdeu uma temporada na Fórmula 1, então acho que ele estará motivado em trabalhar bem.”

“Quando estiver no carro nos testes de pré-temporada em Barcelona, imagino que as coisas vão correr bem. Eu já conheço o meu engenheiro, quais são os alvos, o que trabalhar e como são as características gerais do carro, o que significa que podemos começar a trabalhar bem. Tudo isso significa que eu posso fornecer um feedback mais imediato e, portanto, será mais fácil fazer essas comparações entre o R.S.19 e o R.S.20”.