F1: Daniel Ricciardo admite a sua culpa pelo fraco rendimento | AutoSport

A época de Daniel Ricciardo na McLaren tem de ser considerada um fracasso por parte do piloto australiano. O talento e as provas que o #3 já deu em pista exigiam mais e melhor, mas Ricciardo ainda não encontrou a solução para os problemas que o monolugar da McLaren lhe tem colocado.

Apesar da vitória em Monza e da melhoria em relação à primeira metade da época nas corridas após a pausa de verão, o nível de Ricciardo voltou a descer e os resultados estão à vista. Lando Norris tem mais 48 pontos marcados, ficou melhor classificado por 14 vezes contra as seis de Ricciardo (em corrida) e tem quatro pódios contra um de Ricciardo (vitória). É caso para dizer que esta época de Ricciardo poderá ter custado o terceiro lugar à McLaren. O piloto admitiu que ainda não conseguiu encontrar a melhor forma de pilotar o carro:

“Ainda não estou a conseguir. É a forma como se entra na curva e se combina o travão com a curva. Estou a tentar que o carro faça alguma coisa e ele ainda vira, mas não faz a curva tão depressa. É definitivamente uma fraqueza do carro, mas em última análise ainda é a fraqueza minha de não conseguir pôr o carro a funcionar bem nas áreas em que está limitado. Penso definitivamente que melhorei o meu estilo desde o início do ano. Mas há claramente mais um passo a dar e alguns dos tipos de pistas em que ele [Norris] está melhor que eu”.