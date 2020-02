F1, Cyril Abiteboul: “Não quero apresentar carros falsos”

Muito se falou dos motivos pelos quais a Renault não revelou o seu novo carro para 2020. Cyril Abiteboul tem uma explicação simples.

O responsável da equipa francesa afirmou que a Renault não pretende enganar ninguém com carros falsos. Abiteboul mostrou-se também frustrado por ver comentários nos media a tentar decifrar mudanças nos carros apresentados, que muito provavelmente não serão iguais aos carros que irão para a pista em Barcelona:

“Estou um pouco frustrado por ver comentários de pessoas nos media tentando interpretar carros que não são reais. Não há como ter um carro aqui porque, francamente, o carro ainda está em pedaços, ainda está sendo produzido ou enviado para Barcelona. Não quero mentir às pessoas, acho que as pessoas merecem realidade, e não merecem informações falsas – ou carros falsos. Portanto, não quero apresentar carros falsos. Assim, não mostramos o carro, apenas alguns vislumbres da pintura e o carro real poderá ser visto em ação em Barcelona na próxima semana “.

Ninguém espera que numa apresentação sejam mostrados os carros na forma final. As equipa irão guardar trunfos até Melbourne e quem acompanha minimamente a F1 sabe que é assim que funciona. As apresentações dos carros são apenas exercícios de marketing para as empresas patrocinadoras, uma forma de ganhar visibilidade (como fez a Ferrari e muito bem) e uma pequena amostra para os fãs que esperam há várias semanas por novidades. O que a Renault fez foi uma apresentação com pouca expressão, o que não beneficia a marca nem os patrocinadores.