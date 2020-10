F1, Cyril Abiteboul: “Esteban Ocon deve ser pragmático”

Esteban Ocon está a ter uma época discreta, enquanto o seu colega de equipa, Daniel Ricciardo, está a apresentar um nível excelente. Cyril Abiteboul acredita que Ocon deve ser pragmático.

Para o responsável da equipa, Ocon não deve estar incomodado com as suas prestações e deve ajustar as suas expetativas:

“Acho que ele [Ocon] deve ser muito pragmático sobre a situação, que não é um desastre, francamente. Se adicionássemos os pontos que ele perdeu por falta de fiabilidade, ele estaria atrás do Daniel por pouco, mas estamos a falar de Daniel Ricciardo. Ele [Ocon] nunca teve um companheiro de equipa tão forte. Ele teve bons companheiros de equipa, Sérgio Pérez, em particular, é forte mas acredito que Daniel é mais forte. Portanto, acho que ele precisa ser muito pragmático e definir para si mesmo metas realistas.”

Abiteboul não tem dúvidas de que os problemas que Ocon tem enfrentado até agora nesta temporada podem ser superados, insistindo que ele “não deve ter vergonha” de seu desempenho atual:

“Às vezes, como muitos pilotos jovens, ele é um pouco impaciente que o leva a cometer alguns pequenos erros. Mas não me preocupa e isso pode ser resolvido. E, novamente, com o apoio da equipa, será resolvido.”