F1, Cyril Abiteboul: “Acredito que a Renault fica na Fórmula 1 a longo prazo…”

O diretor de equipa da Renault F1, Cyril Abiteboul, diz que a Renault parece interessada em ficar “a longo prazo” na Fórmula 1.

Os rumores de uma saída foram intensificados com uma campanha aquém das expetativas em 2019 e também com o escândalo do CEO da Renault, Carlos Ghosn. A CEO interina, Clotilde Delbos, disse que a saída da equipa no fim de 2020 estava em cima da mesa.

“Tenho todas as razões para acreditar que a Renault fica na Fórmula 1 a longo prazo. Penso que vamos assinar o novo Acordo da Concórdia, com condições melhores.”