F1: Conheça o MCL35 da McLaren

Eis o novo carro da McLaren, o MCL35. A equipa mostrou a nova máquina para a época 2020.

A época 2020 é encarada com otimismo em Woking, depois de uma época em que a recuperação da equipa foi clara e o caminho trilhado parece ser finalmente aquele que levará a equipa aos lugares cimeiros da tabela. Este é um primeiro carro com trabalho direto de James Key, novo diretor técnico da equipa e Andreas Seidl, o homem forte da F1. Será a segunda época da dupla Carlos Sainz / Lando Norris, que mostrou talento, potencial e capacidade para voar alto.

O carro é uma evolução do MCL34, seguindo a tendência deste ano, com um chassis mais estreito, quer na frente quer na traseira. O esquema de cores usado este ano combina o Laranja Papaia Matte com quantidades mais generosas de azul.