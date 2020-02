F1: Confirmado adiamento do GP da China

Está confirmado o adiamento do GP da China. O promotor do evento pediu à F1 o adiamento da prova devido ao surto de coronavírus.

A F1, em conjunto com a FIA, aceitou o pedido afim de garantir a segurança de todos os envolvidos no evento.

“A Fórmula 1 e a FIA continuarão a trabalhar em estreita colaboração com as equipas, o promotor de corrida, a CAMF (Federação dos desportos automóvel e a motor da República Popular da China) e as autoridades locais para monitorizar a situação à medida que ela se desenvolver, com todas as partes estudando a viabilidade de possíveis datas alternativas para o Grande Prémio no final do ano, se o situação melhorar.”

“O Grande Prémio da China sempre foi uma parte muito importante do calendário da F1 e os fãs são sempre incríveis”, disse a Fórmula 1 em comunicado. “Estamos todos ansiosos para competir na China o mais rápido possível e desejamos a todos do país o melhor durante este período difícil”.