F1: Como surgiu o “Smooth Operator” de Carlos Sainz

Carlos Sainz teve a sua melhor época na F1, com a McLaren. O piloto espanhol explicou como surgiu o famoso “Smooth Operator”.

Sainz ficou conhecido este ano como o “Smooth Operator”, depois de ter cantado a música na Hungria, no fim da corrida, na troca de impressões com o seu engenheiro. Desde então Sainz tem usado esta brincadeira no final das corridas e os fãs mais jovens de F1 descobriram o tema cantado por Sade, inundando o vídeo do Youtube com comentários relativos à F1.

Sainz explicou como surgiu o “Smooth Operator”:

“Foi apenas uma música que tocou várias vezes no rádio do carro durante o fim de semana do Grande Prémio da Inglaterra. Comecei a ouvir no rádio e, aparentemente, é uma música famosa. Depois da corrida [em Hungaroring], cantei a música, sem saber o que era um “Smooth Operator” [expressão idiomática que significa pessoa que realiza tarefas com eficiência]. As pessoas da equipa começaram a dizer-me o que significava. E então pensei, ´bem, talvez possa começar a criar uma piada´. Mas, eu não cantei porque me considerava um “Smooth Operator” , porque não sabia o que era.”