F1: Circuito de Hanói continua a ganhar forma

Com a estreia a aproximar-se a passos largos, os preparativos da cidade de Hanói, continuam.

Foram publicadas hoje imagens do edifício que albergará o Grande Circo. Os trabalhos deverão ficar concluídos no final deste mês.

“Este é um momento importante no desenvolvimento do circuito de Hanói e outro marco vital na preparação para o primeiro fim de semana de corridas de F1 no Vietname”, disse Le Ngoc Chi, CEO da Vietnam Grand Prix Corporation. “Tal como a Cidadela Imperial de Thang Long e o Pavilhão da Constelação de Literatura que inspiraram o design do Pit Building, esperamos que esta estrutura se torne noutro marco icónico de Hanói. Com a pista em fase de conclusão, as arquibancadas em fase de construção e com o evento cada vez mais perto, os níveis de emoção para o Grande Prémio VinFast do Vietname de Fórmula 1 em 2020 estão a crescer rapidamente.”

A VGPC também revelou recentemente os nomes das arquibancadas do Circuito de Hanói, terão o nome de 9 cidades e locais emblemáticos do Vietname. Ao escolher o nome de cada arquibancada, o objetivo do promotor foi prestar homenagem a alguns dos locais mais famosos e importantes do país , principais cidades e províncias, além de misturar as características de cada local com as do circuito em cada posição da arquibancada. Os nomes de cada arquibancada foram organizados de maneira a serem colocados por ordem geográfica do norte a sul do Vietnã, seguindo a sequência da volta ao circuito.