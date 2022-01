F1, Christian Horner: “Toto Wolff joga de forma diferente” | AutoSport

A luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton foi uma das mais apaixonantes e intensas da história da F1, mas fora de pista vimos outra luta com os mesmos contornos. Toto Wolff e Christian Horner proporcionaram também uma luta de palavras acesa.

O confronto entre os dois chefes de equipa atingiu proporções raramente vistas na F1, cada um defendendo de forma implacável os seus respectivos pilotos. Nem sempre foi uma luta bonita de ser seguida e, tal como em pista, os limites foram por vezes ultrapassados. Christian Horner considerou que Wolff joga de forma diferente, ao contrário de outros chefes de equipa que enfrentou no passado:

“Quando tivemos a luta Sebastian Vettel contra Fernando Alonso pelo Campeonato Mundial, Stefano Domenicali era o chefe de equipa da Ferrari”, disse ele à revista Formule 1. “Na altura, a competição era de um nível diferente, digamos, ‘de cavalheiro'”, sugeriu Horner. “Mas o ano passado foi intenso, tanto dentro como fora da pista. Toto joga de forma diferente, ele é um tipo diferente de animal“, acrescentou ele.

Horner não se mostrou desconfortável nesta luta. Conhecido por, também ele, ser um animal político, Horner nunca fugiu do confronto nem teve medo de subir o tom, enquanto que do lado de Wolff vimos que austríaco pisava terrenos desconhecidos, sem a mesma confiança de outros tempos e por vezes sem a tenacidade de Horner. Confrontado com esta face de “animal político”, Horner admitiu que é algo que não gosta de fazer:

“Será que gosto? Não. Faz parte do desporto? Sim. Não sei se sou bom nisso. Mas eu tenho um grande amor pelo desporto”, acrescentou ele. “Cresci nesta indústria e penso que o que se faz na pista é a coisa mais importante”.