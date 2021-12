F1, Christian Horner: “Lewis Hamilton continua a fazer pequenas provocações” | AutoSport

A guerra de palavras continua entre a Red Bull e a Mercedes. Desta vez foi Christian Horner a apontar o dedo a Lewis Hamilton e Toto Wolff numa entrevista ao The Telegraph.

O diretor da equipa austríaca afirmou que Hamilton continua a deixar pequenas provocações e que a Mercedes vai manipulando a comunicação social. Em relação ao #44 da Mercedes, Horner disse o seguinte:

“Lewis deixa continuamente as suas pequenas provocações subtis. Mas penso que o melhor de Max [Verstappen] é que ele não se importa com isso. Ele é quem ele é”.

Quanto à manipulação da comunicação social, Horner apontou o incidente no Qatar que lhe valeu uma visita aos comissários, comparando com a reação de Toto Wolff no Brasil:

“Penso que talvez os meus comentários tenham sido usados para ser apontados a um comissário, o que não era a intenção. Mas estas coisas são distorcidas. A propósito, onde está a consistência? No fim-de-semana anterior, a [Mercedes] basicamente disse ao diretor da corrida para se ir f****. Os meus comentários pareceram insignificantes em comparação”.

O último round está a chegar e está visto que se em pista as coisa vão ser quentes, mas fora dela a temperatura não será muito diferente.