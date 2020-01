F1: Chegada de Daniel Ricciardo expôs fraquezas da Renault

Cyril Abiteboul fez o balanço do ano 2019, uma época abaixo do desejado pela equipa francesa. O responsável pela equipa admitiu erros mas considerou que graças a eles a equipa melhorou.

Abiteboul reconheceu que 2019 expôs as fraquezas da equipa e que isso permitiu entender o que era preciso para encontrar o caminho do sucesso e a chegada de Daniel Ricciardo foi um dos factores mais importantes, pois a atenção dos media foi muito maior:

“Para mim, 2019 foi um ano em que ficamos sem nada a esconder”, disse ele em entrevista ao Motorsport.com. “Com ótimos pilotos e um motor muito melhor, não havia como nos escondermos. Assim fomos capazes de ver novamente que medidas precisamos tomar.”

“Acho que os problemas que vimos já existiam no ano anterior”, afirmou. “Talvez não fossem tão visíveis porque 2018 foi uma progressão em relação ao ano anterior. Passamos de nono para o sexto, para o quarto lugar e acho que foi um pouco lisonjeiro. Precisávamos de um ano como este para entender as fraquezas da equipa, porque algumas delas realmente estão aqui desde os tempos da Lotus e não foram tratados com cuidado e atenção suficientes. É isso que me faz dizer que não foi um ano para esquecer. Acho que nunca conseguiríamos ir mais longe se não tivéssemos as dificuldades e também as reações que as acompanham”.

“Em resumo, tendo feito tudo o que fizemos, só o fizemos porque passamos pelo que passamos. E passamos por isso também por causa das pressões infligidas a nós mesmos. Acho que foi realmente bom expor-nos assim.”