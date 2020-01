F1, Charles Leclerc: “Vou continuar a aprender com o Sebastian Vettel…”

Charles Leclerc admite que ainda tem muito a aprender com o seu colega de equipa, Sebastian Vettel, apesar de uma boa primeira época ao serviço da Ferrari.

O piloto natural do Mónaco conseguiu ficar na frente do quatro vezes campeão do mundo, Vettel, no campeonato de pilotos em 2019. A falar no Autosport International Show, Leclerc disse que ter Vettel como companheiro de equipa é algo muito positivo:

“Aprendi muito. Ele é extremamente profissional e olha para todos os detalhes. Também é uma excelente pessoa.”

“Trabalhamos muito bem juntos. Tivemos alguns momentos em pista, onde aprendemos juntos, mas espero que não aconteça mais.”

“Aprendi e continuarei a aprender muito com ele, com a forma dele trabalhar com a equipa e com os engenheiros.”