F1, Charles Leclerc: “Aprendi muito com Sebastian Vettel”

Charles Leclerc fez o balanço da primeira época na Ferrari, tendo sublinhado os pontos mais positivos, sem esquecer o trabalho que ainda tem pela frente.

Em declarações ao site da F1, Leclerc admitiu estar feliz pelo trabalho desenvolvido, sem esquecer as lições que aprendeu com o seu colega de equipa, Sebastian Vettel.

“Estou extremamente feliz com este ano. Aprendi muito graças ao Seb. Foi um ano ótimo. Para mim, foi a realização de um sonho de infância. Eu sempre sonhei estar na Fórmula 1, especialmente na Ferrari. Estar agora com esta equipa é inacreditável e agora tenho de trabalhar, melhorar e, espero eu, dar-lhes o sucesso que merecem. ”

“No começo da temporada, se me dissessem que teria sete poles e 10 pódios, não acreditaria. É definitivamente melhor do que eu esperava, mas olhando para trás, houve muitos erros, então o objetivo é entendê-los. Mas sim, estou satisfeito com esta primeira temporada, que não foi fácil. Na primeira parte, estávamos com dificuldades, mas acho que funcionamos bem e melhoramos na segunda metade. Eu tive duas vitórias incríveis e Monza foi a realização de todos os meus sonhos – estar no topo do pódio com centenas e milhares de fãs da Ferrari. Mas ainda tenho muito trabalho a fazer para melhorar como piloto e vou fazer por isso”.