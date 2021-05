F1, Charles Leclerc: “Ambiente na equipa mudou” | AutoSport

A Ferrari vive agora dias bem mais positivos do que há alguns meses, em que os resultados estavam longe do desejado. Charles Leclerc admitiu que há agora um ambiente diferente na equipa, para melhor e que a parceria com Carlos Sainz corre sem problemas:

“É diferente”, disse Leclerc à RTL. “Para o Carlos, ainda me lembro exatamente como é começar na Ferrari, e podem imaginar como ele está motivado e feliz com tudo. O estado de espírito mudou um pouco na equipa. Não sei dizer o que correu mal para o Seb [Vettel] no ano passado. Espero que ele tenha uma boa temporada este ano, porque ele é um tipo fantástico que trabalha muito arduamente”.

“É doloroso que ainda tenhamos problemas para chegar ao pódio e lutar por vitórias”, disse ele. “Melhorámos desde o ano passado, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para chegarmos onde queremos estar. Se o compararmos com 2020, as primeiras quatro corridas foram positivas”, acrescentou ele. “Estamos a concentrar-nos em 2022, essa é a nossa prioridade máxima. Não haverá milagres este ano. No próximo ano, há uma grande oportunidade para nós”.