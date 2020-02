F1, Carlos Sainz: “Sou feliz aqui e acredito neste projeto…”

Carlos Sainz pretende continuar com a McLaren na Fórmula 1. Depois de ter subido pelo programa júnior da Red Bull e de uma temporada em 2018 na Renault, Sainz mudou-se para a McLaren em 2019, conquistando o seu primeiro pódio na Fórmula 1.

No lançamento do novo monolugar para 2020, Sainz disse que já começaram as conversas para um novo contrato.

“Não é segredo nenhum que estou muito feliz aqui. Já começamos a falar, mas tudo demora o seu tempo, por isso não devemos apressar nada. Sou muito feliz aqui e acredito neste projeto.”