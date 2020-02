F1, Carlos Sainz: ” Sinto que está tudo a ir no caminho certo”

Carlos Sainz esteve ao lado da sua nova máquina para 2020, o MCL35. O piloto espanhol falou da relação com o seu colega de equipa e com a própria equipa.

Sainz vai para a segunda época na equipa, depois de uma primeira temporada, provavelmente acima das expetativas. Sainz foi o melhor do “Campeonato B” e mostrou a melhor forma de sempre desde que entrou na F1. A relação com Lando Norris também foi-se fortalecendo ao longo do ano, numa das duplas que mais fãs ganhou:

“Conseguimos desenvolver um bom relacionamento um com o outro, mas também um bom relacionamento de trabalho com todos os membros da equipa “, disse Sainz. “Esperamos conseguir ter um pacote melhor, um carro melhor. Acho que houve muito trabalho por trás deste carro e sinto que tudo está a ir no caminho certo. Estamos a crescer como uma equipa, temos muito impulso positivo e queremos levar isso adiante.”