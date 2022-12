F1: Busca pela neutralidade carbónica continua | AutoSport

A F1 continua a evoluir dentro e fora de pista. A vontade de tornar a competição mais amiga do ambiente, buscando a neutralidade carbónica mantém-se e a F1 continua a dar passos para que tal aconteça.

No último balanço da competição quanto à evolução neste capítulo, Stefano Domenicali falou dos progressos feitos e dos que estão ainda por concluir:

“Estamos empenhados em tornar a Fórmula 1 mais sustentável e aumentar a diversidade e as oportunidades através deste incrível desporto. Continuamos concentrados nestes objetivos muito importantes e continuamos a fazer fortes progressos em 2022”, disse Domenicali como parte de uma atualização sobre como a F1 se desenvolveu nos últimos 12 meses. “Concluímos importantes iniciativas na nossa jornada para atingirmos a neutralidade carbónica até 2030, expandimos o nosso programa de bolsas de estudo para grupos sub-representados e anunciámos a Academia F1 que proporcionará oportunidades para jovens pilotos do sexo feminino iniciarem as suas carreiras para os níveis mais elevados do nosso desporto. Estamos orgulhosos do que estamos a oferecer, mas sabemos que devemos continuar a progredir e a proporcionar uma mudança positiva e duradoura para a Fórmula 1”.

Ao longo de 2022, a F1 tomou várias medidas chave para assegurar que a sua actuação fosse contra os seus objectivos de sustentabilidade, incluindo a contratação de um Chefe de Sustentabilidade e Coordenador de Sustentabilidade, mantendo a sua Acreditação Ambiental FIA 3 Star e lançando uma campanha Net Zero até 2030 para reforçar os seus objetivos abrangentes.

Desde que assumiu o compromisso, a F1 tem atuado para reduzir a sua pegada de carbono, introduzindo operações de retransmissão remota, redesenhando contentores de carga para permitir a utilização de aeronaves mais eficientes, fazendo a transição para uma energia 100% renovável nos escritórios da F1 e trabalhando para a regionalização do calendário da F1. Paralelamente, a F1 tem vindo a envolver-se com os promotores de corridas para criar um plano de sustentabilidade para cada evento e desenvolver metas ano após ano, com a época de 2022 a ver mais de 80% dos promotores envolvidos em iniciativas comunitárias, tais como doação de alimentos excedentários a instituições de caridade locais e envolvimento com causas locais, incluindo educação e divulgação.

Mais de 80% dos promotores também avançaram na redução de intens utilização única através de estações de recarga de água, aumento das instalações de reciclagem e copos recarregáveis; mais de 70% começaram a oferecer formas mais ecológicas de chegar à corrida por soluções e um apoio mais amplo aos transportes públicos; e mais de 50% começaram a alimentar os seus eventos utilizando fontes de energia alternativas como painéis solares, tarifas verdes e biocombustíveis.

Quanto ao combustível, embora a sua utilização represente menos de 1% das emissões de F1, os desenvolvimentos nesta área podem ter um efeito significativo no sector global dos transportes. E, após a criação do motor híbrido mais eficiente do mundo, a F1 e a FIA lideram o desenvolvimento de uma solução de combustível sustentável para 2026 e mais além – quando novos regulamentos de motores entrarem em vigor.