F1: Bottas quer convencer Mercedes

Valtteri Bottas quer convencer a Mercedes a dar-lhe um contrato de longa duração. Este é o objetivo do piloto para 2020.

Valtteri Bottas chega a 2020 sem certezas do que o espera em 2021. Ele, tal como muitos outros pilotos, ficará sem contrato no final da época que se iniciará em fevereiro, e o finlandês não quer deixar margem para dúvidas em relação à sua renovação com a Mercedes:

“É o meu objetivo, com certeza”, disse Bottas à Autosport.com. “Porque gosto de trabalhar com esta equipa. Então, irei tentar fazer isso. Mas acho que ainda pode ser interessante, para o meu lado. Estou ansioso para ver se há outras oportunidades. Vamos ver no próximo ano e nunca se sabe o que vai acontecer em seis meses. Muitas coisas podem acontecer, mas será interessante. Obviamente, o meu objetivo é tornar a decisão fácil para a equipa e, com sorte, assinar por mais de um ano. Queremos sempre estar na melhor posição possível. Agora é hora de ter um bom desempenho até que todas as negociações comecem. Faz parte da F1 e normal neste desporto, mas só preciso continuar a fazer o que tenho feito até agora, continuar a aproveitar e obter bons resultados”.