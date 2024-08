F1, Balanço de verão: Williams

A Williams deu um passo atrás em relação a 2023 e tenta recuperar o tempo perdido. O foco continua no regresso ao topo da tabela, mas o trabalho feito este ano afastou a equipa desse objetivo.

No ano passado, depois de 14 corridas, a Williams tinha 21, conquistando mais sete pontos até ao final da temporada. Em 2024, a Williams tem apenas 4 pontos nesta fase da época, o que mostra um retrocesso significativo. Alex Albon, que foi dos destaques da época passada, não se conseguiu evidenciar este ano, muito por culpa do monolugar que tem à disposição. Logan Sargeant continua a não contribuir de forma palpável para o sucesso da equipa.

A entrada de James Vowles em 2023 trouxe ânimo e o engenheiro britânico tem dado passos interessantes, conseguindo contratar pessoas com excelentes credenciais na F1. A última contratação de peso foi a de Carlos Sainz, o que mostra uma dinâmica muito interessante e agressiva do ponto de vista da contratação de talento. No plano teórico, a equipa tem dado passos positivos, mas, na prática, temos visto muito pouco. A Williams tem um monolugar menos competitivo do que o de 2023, apenas à frente da Sauber e irá tentar melhorar na segunda metade, talvez já demasiado tarde para recuperar o tempo perdido. As fichas poderão estar já todas colocadas de 2025 em diante, já com a presença de Sainz na equipa. Assim, 2024 parece ser daquelas épocas em que as lições aprendidas não se refletem em pista. O oitavo lugar ainda está ao alcance da equipa, mas o sétimo da Haas parece já algo distante.

Williams – Nota 3