F1, Balanço de verão: Haas

No que diz respeito a 2023, há já boas indicações. 27 pontos conquistados até agora, um sétimo lugar já sólido, com a luta pelo sexto ainda em aberto, algo impensável em 2023. A evolução da Haas merece ser destacada e o trabalho de Komatsu também, olhando à diferença de mentalidade que se pode sentir face ao passado recente.

Ayao Komatsu assumiu as rédeas da equipa e a Haas deixou de ser uma equipa que se arrastava no fundo da tabela, com pontuais brilharetes. A equipa tem mostrado um desempenho interessante e já olha para o futuro de outra forma. 2025 trará uma dupla de pilotos completamente nova, com Esteban Ocon e Oliver Bearman, aliando experiência e juventude.

A Haas foi das equipas que mais evoluiu face a 2023. A saída inesperada de Guenther Steiner no final do ano passado parece ter feito bem à estrutura, que parecer ter reencontrado o norte depois de uma fase de instabilidade.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI