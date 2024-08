F1, Balanço de verão: Ferrari

Uma metade de época com duas versões da Ferrari. Se nas primeiras corridas, a Ferrari parecia ter argumentos para complicar a tarefa da Red Bull, mas a Scuderia perdeu gás e deixou-se ultrapassar pela McLaren e pela Mercedes.

No ano passado, a Ferrari tinha, por esta altura, 228 pontos. Este ano tem 345. É um sinal que a Ferrari melhorou face a 2023. Mas a época da Ferrari tem apresentado uma trajetória descendente. Desde o GP do Mónaco que os resultados da equipa pioraram e o ânimo da Scuderia tem esmorecido. As melhorias implementadas apenas trouxeram dúvidas e dores de cabeça, com a concorrência a conseguir mais e melhor. Não se pode apagar o que de bom a Ferrari fez, mas também não podemos fechar os olhos ao que foram as últimas seis corridas.

As dificuldades em fazer evoluir o carro deste ano tem sido o principal problema da Ferrari, que continua a cometer também alguns erros na estratégia. Ou seja, as fragilidades que têm afastado a equipa italiana do topo da tabela mantém-se. 2025 traz Lewis Hamilton, mas a equipa terá de fazer mais para que o campeão britânico consiga chegar ao topo. Para já é uma Ferrari a duas velocidades, uma primeira mais entusiasmante e a segunda com menos “potência”.

Ferrari – Nota 7