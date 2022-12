F1, Balanço da época 2022, Lance Stroll: Morno | AutoSport

Lance Stroll já conseguiu ultrapassar o rótulo de piloto pagante. O canadiano já mostrou que pode ser uma escolha decente para uma equipa de meio de tabela. Mas será Stroll o homem indicado para levar a Aston Martin ao topo? Duvidamos muito. Stroll fez a sua sexta época na F1 e voltou a não mostrar argumentos que façam dele um piloto interessante. Dentro de pista, vai flutuando entre boas prestações e exibições mais cinzentas. Os dezoito pontos conquistados este ano ficam muito aquém dos 37 de Sebastian Vettel. Fora de pista é também um piloto que dá pouco. Com uma postura desinteressada e pouco amigável, a sua base de fãs é curta. Não é fácil gostar de Stroll, nem seria necessário se as prestações em pista fossem indiscutíveis. Stroll continua um piloto que se destaca em provas à chuva, mas pouco mais que isso. Em seis épocas, apenas numa conseguiu ficar à frente do seu colega de equipa (Sergey Sirotkin).

Nota: 4