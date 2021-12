F1: Aston Martin confirmou pequeno incêndio na sua fábrica | AutoSport

A Aston Martin confirmou nas redes sociais um pequeno incêndio nas suas instalações em Silverstone. Os bombeiros foram chamados ao local depois de um incêndio deflagrado na fábrica, com imagens a serem partilhadas nas redes sociais dos bombeiros no local.

No breve comunicado da Aston pode ler-se: “Aos que perguntam sobre os relatos de um incidente numa das instalações da nossa equipa no Reino Unido, podemos confirmar que houve um pequeno incêndio no sistema de extração do nosso túnel de vento, que se extinguiu rapidamente.”