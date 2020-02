F1: As novas cores da Mercedes

A Mercedes apresentou hoje as novas cores para a época 2020. A equipa alemã apresentou oficialmente a INEOS como nova parceira e mostrou o esquema de cores para a nova época.

O monolugar de 2020 deixou de ter o cinzento metalizado, passando a usar um cinzento matte. A INEOS introduz um pouco de vermelho e a Petronas continua como nome principal nas laterais do carro.

Falando da nova parceria com a Mercedes, o presidente do INEOS, Sir Jim Ratcliffe, disse: “Temos uma verdadeira paixão pelo desporto, como é evidenciado por alguns dos outros desportos em que estamos envolvidos, e a Fórmula 1 é um dos mais excitantes do mundo, como evidenciado pelo facto de que mais pessoas assistem à Fórmula 1 do que praticamente qualquer outra coisa. É também este casamento intrigante entre desporto e tecnologia. Estamos sempre a falar do que Lewis [Hamilton] faria se estivesse em outro carro, então é este casamento intrigante que é muito semelhante ao nosso desafio da Americas Cup. É um desafio técnico. construir esses barcos que realmente não deveriam velejar, é um prédio de dez andares navegando sobre uma mesa de café.

“Em termos da Mercedes, temos uma grande admiração por uma empresa fantástica de engenharia que esteve no topo e obteve muito sucesso no desporto”.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, reiterou o compromisso de longo prazo do fabricante alemão com a F1.

“Estamos nisso a longo prazo”, disse Wolff. “É isso que fazemos, construímos carros de corrida e carros de estrada. A Fórmula 1 é a plataforma ideal para a engenharia híbrida, algo que não é suficientemente comunicado porque menosprezado no início da era híbrida. É algo em que devemos enfatizar mais. Gostamos da plataforma, mas, ao mesmo tempo, estamos a negociar com os detentores de direitos e as coisas que têm de ser resolvidas. Mas a parceria é algo que mostra o nosso desejo de continuar a nossa bem-sucedida jornada na Fórmula 1”.