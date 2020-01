F1: As mudanças de regras para 2020

2020 é o último ano deste conjunto de regulamentos, pelo que as mudanças não são muitas, mas merecem uma referência.

Testes – O número de dia de testes foi reduzido este ano, sendo eliminado o teste que normalmente acontecia a meio da época. Agora apenas os testes de Pré temporada (19-21 de fevereiro e 26-28 de fevereiro) e os testes de final de época terão lugar.

Bandeira de Xadrez – A bandeira de Xadrez que assinala o final da prova será a mostrada fisicamente e não as bandeiras digitais exibidas nos mostradores. Depois de vários incidentes, em especial no Japão em que a bandeira foi exibida nos mostradores uma volta antes do fim, a bandeira física volta a ser o sinal que identifica oficialmente o fim da prova.

Recolher obrigatório – O tempo em que as equipas não podem trabalhar nos carros foi aumentado, passando de oito para nove horas.

Barbatanas de tubarão mantêm-se – embora cada vez com menos importância na aerodinâmica dos carros, as barbatanas irão manter-se nos carros.

Punições revistas – as punições por arranque antes do tempo e por não ir à pesagem serão atenuadas. Isto pretende que ao invés de terem de aplicar penalizações já descritas nos regulamentos, os comissários possam analisar caso a caso e dar uma penalização de acordo com a gravidade da situação.

Asas e ductos dos travões revistos – Os ductos de travões terão de ser feitos pelas equipas e não poderão ser recebidos de outras empresas e as asas terão restrições na quantidade de metal que poderá ser aplicada, para evitar a frequência de furos quando há contacto com pneus de adversários.

Aumento no número de MGU-K – este ano os pilotos poderão usar três MGU-K ao invés de dois.

Circuito de combustível mudado – As equipas não poderão ter tanto combustível “fora do carro” quanto no ano passado. Ou seja a quantidade de combustível que poderá rodear o carro diminuiu significativamente, para evitar que alguns desses tubos passem à volta da célula de sobrevivência.