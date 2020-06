F1, Antonio Giovoinazzi: “Estou pronto para correr em qualquer pista”

António Giovinazzi está ansioso por regressar às pistas. O piloto italiano falou ao AutoSport e não deixou de mostrar o seu entusiasmo pelo regresso.

A aventura de Giovinazzi na Alfa Romeo começou no ano passado, num regresso à F1 depois de ter representado a Sauber por duas provas, substituindo na altura o lesionado Pascal Wehrlein. A primeira corrida na Austrália foi um sucesso com o piloto a mostrar muito potencial apesar da pouca preparação. Mas na China as coisas não correram tão bem e na prova seguinte Wehrlein assumiu novamente o lugar que era seu.

De 2017 a 2019 Giovinazzi foi competindo no endurance e a F1 parecia cada vez mais longe, mas na época passada regressou pela porta da Alfa Romeo. O começo foi algo titubeante, com o jovem a tentar recuperar o ritmo ideal tendo que, ao mesmo tempo, dar luta a Kimi Raikkonen o seu colega de equipa. O #99 foi evoluindo ao longo da época e acabou o ano com nota positiva.

A convivência com Kimi revelou-se uma ferramenta interessante para a evolução do piloto:

“Ter Kimi como companheiro de equipa é uma grande oportunidade, pois ele tem muita experiência e há muita coisa que posso aprender. Eu acredito que podemos aprender com qualquer piloto com quem se trabalha, pois todos têm pontos fortes e fracos e devemos continuar a trabalhar e aprendendo, se quisermos estar ao melhor nível. É interessante ouvir o tipo de feedback que um piloto com a experiência de Kimi dá aos engenheiros; ao mesmo tempo, ele sempre esteve aberto para responder a qualquer pergunta que eu tenha, por isso temos um bom relacionamento de trabalho.”

Giovinazzi tem participado em algumas corridas virtuais e tem gostado da experiência, olhando mesmo com alguma surpresa para alguns pilotos:

“Estou a gostar das corridas on-line nestes meses e estou impressionado com a capacidade de alguns pilotos que fazem esse tipo de corridas. Embora existam semelhanças, é claro, é um tipo bem diferente de atividade.”

O italiano correu no endurance mas, para já, não pensa num regresso a esta categoria:

“As corridas de resistência são agradáveis e foi um tipo de experiência completamente diferente em comparação em relação às corridas de sprint. Foi muito divertido, mas agora meu foco total está na Alfa Romeo Racing ORLEN e na Fórmula 1. É aqui que eu quero ter sucesso.”

Quanto às soluções que estão a ser encontradas para o regresso do campeonato, Giovinazzi apenas quer voltar para as pistas independentemente da pista e da data:

“Até agora, a situação ainda é fluída e precisamos esperar para ver qual é o calendário completo. No final, como piloto, estou pronto para correr em qualquer pista, em qualquer condição. Duas corridas na mesma pista é algo que nunca fizemos na Fórmula 1, por isso seria uma nova experiência para todos.”

Antonio Giovinazzi foi um dos nomes referidos para o lugar da Scuderia Ferrari mas o timing da saída de Sebastian Vettel não foi o ideal. O italiano precisava de mais um ano para convencer a Scuderia mas nada esta perdido. Tem 2020 para assegurar o seu lugar no futuro da F1.