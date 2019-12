F1: Andreas Seidl elogiou Lando Norris

Andreas Seidl, responsável pela McLaren, elogiou o desempenho de Lando Norris, piloto estreante em 2019.

Para Seidl, Norris provou que é um piloto completo e que foi crescendo ao longo da época:

“Ele foi rápido em Melbourne, entrou na primeira qualificação, terminou na Q3 e provou que foi a escolha, mostrando o seu talento. Ao mesmo tempo, é normal que ele tenha demorado algum tempo a ganhar experiência e tornar-se cada vez mais agressivo nas corridas – especialmente nos arranques, que abordou de forma mais conservadora no início da temporada, porque era importante terminar as corridas para ganhar experiência.”

“Então eu diria que a partir da segunda metade ele tornou-se num piloto completo, porque quando vemos as largadas que ele fez, como ele se apresentou nas corridas, é impressionante. Ele teve um pouco de azar com problemas técnicos, que muitas vezes se colocaram no caminho de grandes resultados. ”