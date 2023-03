F1, Andrea Stella: “Esta nova estrutura traz clareza” | AutoSport

James Key está de saída da McLaren, promovendo uma reestruturação na hierarquia da equipa. Andrea Stella falou das mudanças e deixou uma palavra de agradecimento ao agora ex-diretor técnico da equipa:

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao James pelo seu trabalho e empenho durante o seu tempo na McLaren e desejar-lhe felicidades para o futuro. Olhando em frente, estou determinado e totalmente concentrado em levar a McLaren de volta ao topo. Desde que assumi o papel de Chefe de Equipa, foi-me dado o mandato de adotar uma abordagem estratégica para assegurar que a equipa seja estabelecida numa base a longo prazo, para podermos continuar a desenvolver ao longo dos anos.

Esta nova estrutura proporciona clareza e eficácia dentro do departamento técnico da equipa e coloca-nos numa posição forte para maximizar o desempenho, incluindo a otimização das novas atualizações de infraestruturas que realizamos em 2023.

Ao lado de Peter [Prodromou] e Neil [Houldey ], tenho o prazer de dar as boas-vindas ao David Sanchez de volta à equipa para completar uma equipa técnica executiva experiente e altamente especializada, com o objetivo coletivo de proporcionar um maior desempenho dos carros em pista. Estou ansioso por continuar a trabalhar em conjunto com Piers [Thynne ], que desempenhará um papel fundamental na definição e concretização dos planos para criar uma equipa de F1 inovadora e eficaz”.