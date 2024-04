F1: Andrea Kimi Antonelli com teste marcado para o Red Bull Ring

Andrea Kimi Antonelli vai testar com a Mercedes no final de abril, apesar das primeiras informações do Corriere dello Sport afirmarem que o piloto italiano iria ter a sua experiência com um monolugar de F1 em Imola, no passado fim de semana. O piloto vai realizar o seu primeiro teste de Fórmula 1 no Red Bull Ring.

Segundo o Motorsport-Total.com, a Mercedes agendou um teste de dois dias para Antonelli, durante o qual este irá estar ao volante do Mercedes W12 de 2021. Antonelli tem sido dado como potencial candidato ao lugar de Lewis Hamilton na Mercedes em 2025, mas há quem aponte para o italiano render já este ano Logan Sargeant na Williams.

A Mercedes tem grandes esperanças no potencial e desenvolvimento de Antonelli e o próximo teste marcará um passo importante na sua carreira. Ainda segundo a mesma publicação, estão planeados mais testes nos próximos meses com o jovem piloto da Mercedes, podendo utilizar o Mercedes W13 de 2022.